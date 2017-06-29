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Ve Belhanda İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda İstanbul'a geldi.

Spor / 29 Haziran 2017 Perşembe 16:58
Ve Belhanda İstanbul'da

Galatasaray'ın Dinamo Kiev'den transfer ettiği Younes Belhanda İstanbul'da. Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında Galatasaraylı taraftarların büyük ilgi gösterdiği Faslı futbolcu için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taraftarların sevgi gösterileriyle havalimanından çıkan Belhanda, kendisini kalacağı otele götürecek araca zorlukla ulaştı.



BELHANDA, İSTANBUL MACERASI İÇİN SABIRSIZ

Belhanda, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşamak için sabırsızlandığını söylemişti.

Belhanda, sosyal medyadaki Instagram hesabından Türkçe ve İngilizce olarak paylaştığı mesajda, 'İstanbul yolculuğum, Türk Hava Yolları ile başlıyor. Bu güzel şehirde yaşamak için sabırsızlanıyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in geçen sezon Nice'e kiraladığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransız temsilcisinde 36 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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