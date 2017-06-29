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Sneijder ayrılmak istediğini açıkladı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, yönetimle görüşerek gitmek istediğini söyledi.

Spor / 29 Haziran 2017 Perşembe 23:45
Sneijder ayrılmak istediğini açıkladı

Hollandalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Bir süredir Teknik Direktör Tudor'un Wesley Sneijder'i kadroda görmek istemediği haberleri medyada yer alıyordu.

Başkan Dursun Özbek de konuyla ilgili net bir açıklama yapmamıştı.

KAMPA KATILMAYACAK

Bein Sports'un haberine göre Galatasaray yönetiminin bu kararsızlığı sırasında Sneijder yönetimle görüşerek ayrılmak istediğini söyledi. Sneijder Galatasaray'ın Slovakya kampına katılmayacak.

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Teknik DirektörSlovakyaDursun ÖzbekWesley SneijderGalatasaray


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