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Quaresma ve Nani Portekiz'i yaktı!

Konfederasyon Kupası yarı final maçında Portekiz ile Şili karşı karşıya geldi.

Spor / 29 Haziran 2017 Perşembe 00:28
Quaresma ve Nani Portekiz'i yaktı!

Konfederasyon Kupası yarı final maçında Şili, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren karşılaşmada Portekiz'i penaltı atışları sonucunda 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Rusya'da düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda yarı final maçında Portekiz ve Şili, Kazan Arena'da karşı karşıya geldi. A Grubu’nu 7 puanla lider tamamlayan Portekiz, B Grubu’nu 5 puanla ikinci sırada bitiren Şili'nin mücadelesinde normal süre golsüz eşitlikle sona erdi. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Portekiz'de Quaresma, Moutinho ve Nani'nin penaltı atışlarını gole çeviremezken, Şili
Vidal, Aranguiz, Sanchez ile fileleri havalandırarak, rakibini 3-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Almanya - Meksika maçının ardından finale çıkacak diğer takım belli olacak.

NaniPortekizMeksikaŞiliQuaresma


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