Beyaz Gazete Ana Sayfa

İşte yeni aslanın kariyeri

Galatasaray’ın yeni transferi Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, kariyeri boyunca 269 maça çıkarken, 16 gol ve 7 asistlik performansla mücadele etti.

Spor / 29 Haziran 2017 Perşembe 17:38
İşte yeni aslanın kariyeri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattında Gomis ve Belhanda'dan sonra defans bölgesine takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paula'da oynayan defans oyuncusu Maicon'u transfer etti. Brezilya takımlarından Cruzeiro'nun altyapısında yetişen 28 yaşındaki oyuncu, ilk olarak 2008 yılında Cabofriense'ye kiralık olarak gitti. Daha sonra 2009 yılında Portekiz Ligi'nden Nacional'a kiralanan Brezilyalı futbolcu, burada gösterdiği performansla Porto'nun dikkatini çekti. Maicon, 2009 yazında 2 milyon 2 bin Euro'ya Porto'ya transfer oldu ve kariyerinde zirveye ulaştı. Portekiz ekibinde 22 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi ve üç lig şampiyonluğu, üç Portekiz Süper Kupası, bir de UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadı. Burada 7 sene top koşturan yıldız futbolcu, 2015-2016 sezonun ikinci yarısında ilk önce kiralık olarak Sao Paulo'ya gitti. Brezilya ekibi, daha sonra başarılı futbolcuyu, sezon sonunda 6 milyon Euro'ya transfer etti.

Maicon, kariyeri boyunca 269 müsabakaya çıktı. Defans oyuncusu bu maçlarda 16 gol atarken, 7 asist de yaptı. Başarılı futbolcunun kariyerinin karnesi şöyle:

Porto: 189 maç, 12 gol, 6 asist

Sao Paulo: 42 maç, 3 gol

Nacional: 37 maç, 1 asist


Maicon'dan Sao Paulo'ya veda mesajı Maicon'dan Sao Paulo'ya veda mesajı Gomis'in bilinmeyen hastalığı Gomis'in bilinmeyen hastalığı Sneijder 3.5 milyon dolara Los Angeles FC'de Sneijder 3.5 milyon dolara Los Angeles FC'de Gomis, İstanbul yolunda Gomis, İstanbul yolunda Galatasaray, Gomis'in transferi için görüşmelere başladı Galatasaray, Gomis'in transferi için görüşmelere başladı Bafetimbi Gomis, yarın İstanbul'da olacak Bafetimbi Gomis, yarın İstanbul'da olacak Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi Maicon Galatasaray'da! Maicon Galatasaray'da! Galatasaray Belhanda'yı bitirdi Galatasaray Belhanda'yı bitirdi Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi

Yıldız FutbolcuBrezilyaPortekizAvrupa LigiGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar