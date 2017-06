İşte Gomis'in alacağı ücret

Galatasaray, Gomis için Swansea City'e 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Sarı-kırmızılı takımın açıklamasına göre, yapılan anlaşma şöyle:



'Profesyonel futbolcu Bafetibi Gomis ve kulübü Swansea City AFC (Swansea) ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.



2017-2018 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti



2018-2019 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti



2019-2020 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti



PUAN PRİMİ



Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca imza parası olarak net 2.500.000 EUR ve şampiyonluk halinde prim olarak net 200.000 USD ödenecektir. Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir.'







TARAFTAR BENİ HAVAYA SOKTU



İngiltere'nin Swansea City ekibinden transfer edilen Fransız golcü Bafetimbi Gomis için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.



Törende konuşan Gomis, 'Havaalanında gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fransız oyuncu, “Galatasaray dünya çapında bir ekol. Dünyanın her yerinde taraftarları var. Havaalanında taraftarın ilgisi beni daha çok havaya soktu” diye konuştu.







“VALBUENA RAKİBİM OLACAK”



Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ve sarı-lacivertlilerin yeni transferi vatandaşı Valbuena hakkında sorulan soruya Gomis, “Bu büyük çekişmeyi biliyorum. Valbuena benim iyi arkadaşım. Birkaç gün önce yemek yedim. Dün beni aradı tebrik etti. 'Her zaman arkadaşım olarak kalacaksın ama saha içinde en büyük rakibimsin' dedim” cevabını verdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda hakkında da konuşan yıldız futbolcu, “Onunla konuştum. O da büyük bir hırsla geliyor. Bu çok önemli. Bu bize başarı azmi verecektir” diye konuştu.