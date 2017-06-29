İspanyol basını: Arda Turan silüetini kaybetti

Yaz tatiline çıkan Arda Turan, geçen günlerde barıştığı sevgilisi Aslıhan Doğan ile Yunan adası Mykonos'ta görüntülendi.



Barcelona'da oynayan Arda'nın fiziksel görünümü sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Arda Turan'ın vücudu İspanyol basınının da dikkatini çekti.



AS gazetesinde yer alan haberde Arda'nın tatil fotoğraflarına gönderme yapılarak tecrübeli oyuncunun 12 Temmuz'da başlayacak kamp öncesi vücut formunu kaybettiği yazıldı.



'Arda Turan silüetini kaybetti' ifadesini kullanan gazete oyuncunun geçmişteki fotoğraflarıyla bugünkü halinin karşılaştırıldığı fotoğrafların sosyal medyada paylaşıldığını yazdı.









