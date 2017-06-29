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Belhanda yola çıktı

Galatasaray’ın yeni transferi Faslı futbolcu Younes Belhanda, İstanbul’a geliyor. Yıldız futbolcunun 16.20’de İstanbul’da olması bekleniyor.

Spor / 29 Haziran 2017 Perşembe 12:19
Belhanda yola çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Belhanda'nın kulübü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti. Yıldız futbolcunun bugün saat 16.20'de Atatürk Havaalanı'nda olması bekleniyor.

Belhanda, Galatasaray ile son görüşmeleri yapıp, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.




Younes BelhandaUkraynaDinamo KievAtatürkGalatasaray


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