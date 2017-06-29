Belhanda yola çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda, İstanbul'a doğru yola çıktı.



Belhanda'nın kulübü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti. Yıldız futbolcunun bugün saat 16.20'de Atatürk Havaalanı'nda olması bekleniyor.



Belhanda, Galatasaray ile son görüşmeleri yapıp, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.









