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UEFA'dan Türk hakeme görev

FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Sırbistan’ın Vojvodina ile Slovakya’nın Ruzomberok ekipleri arasında 29 Haziran’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme turu müsabakasında düdük çalacak.

Spor / 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:57
UEFA'dan Türk hakeme görev

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, 29 Haziran 2017 Perşembe günü Sırbistan’ın Vojvodina ile Slovakya’nın Ruzomberok takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme turu maçını yönetecek. Sırbistan’ın Novi Sad şehrindeki Vojvodina Stadyumu’nda TSİ 21.00’de başlayacak karşılaşmada Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak."

VojvodinaTürkiyeAvrupa Ligi


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