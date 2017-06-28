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Sabri Sarıoğlu için flaş hamle!

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra birçok takımın radarına giren Sabri Sarıoğlu’nun Kayserispor’la anlaşması bekleniyordu, ancak gelişmeler pek de öyle değil. Bursaspor’un teklif götürdüğü oyuncunun kabul etmesine kesin gözle bakılıyor.

Spor / 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:21
Sabri Sarıoğlu için flaş hamle!

Bursaspor'dan flaş hamle… Adı bir süredir Kayserispor'la anılan, başkan Erol Bedir'in, “Teklifimizi yaptık, anlaşmayı umuyoruz” açıklamasını yaptığı Sabri Sarıoğlu için Timsah devreye girdi.

Hatta Yeşil-Beyazlılar'ın yapılan görüşmelerde çok önemli mesafe katettiği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; 15 yıl formasını giydiği Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra birçok takımın radarına giren deneyimli oyuncuyla teknik direktör Paul Le Guen'in de onayını aldıktan sonra harekete geçen Bursaspor'un menaceriyle yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrıldığı ifade edildi.

Sabri'nin de kariyerine Yeşil-Beyazlı takımda devam etmeye son derece sıcak baktığı kaydedilirken ailesiyle yapacağı değerlendirmenin ardından Bursaspor'a yanıt vereceği bildirildi. Geçen sezon 28 kez forma giydiği Galatasaray'da 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Sabri'nin aldığı bu teklifi kabul etmesine kesin gözle bakılıyor.

Sabri SarıoğluTeknik DirektörBursasporKayserisporGalatasaray


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