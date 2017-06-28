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Fransız gazeteci: Genç yıldız G.Saray'da!

Transferin hareketli takımlarından Galatasaray, bir isime daha imza attırabilir. Fransız muhabir Mario Lemina haberini Twitter'dan duyurdu.

Spor / 28 Haziran 2017 Çarşamba 23:00
Fransız gazeteci: Genç yıldız G.Saray'da!

beIN Sports Fransa muhabiri William Vermeulen, Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre Galatasaray, Juventus'un 23 yaşındaki orta sahası Mario Lemina'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer iddiasıyla ilgili iki kulüpten de bir açıklama yapılmazken Juventus, Brezilyalı futbolcunun bonservisini geçen yıl Marsilya'dan 10 milyon euro'ya almıştı.

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