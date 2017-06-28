Fenerbahçe'nin peşinde olduğu iki isim

Orta sahayı Mehmet Ekici ile takviye eden, ‘yaratıcı oyuncu' problemine Valbuena ile son veren, sağ kanadı ise Dirar'a emanet eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Kalecinin yanı sıra bir golcü ve bir kanat oyuncusu daha almak isteyen yönetim tamamen Kevin Mirallas ile Seydou Doumbia'ya odaklandı.



LENS DEFTERİ KAPANACAK



Everton Menaceri Koeman'ın Mirallas'ın gönderilmesine yeşil ışık yakması sonrası girişimler hızlandı. Yönetim bir yandan İngiliz ekibini kiralık anlaşmayla ikna etmek için çalışırken diğer yandan da Belçikalı yıldızla anlaşmaya çalışıyor. Aykut Kocaman'ın çok istediği 29 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer edilmesi halinde, Lens defterinin kapanması bekleniyor.







AVANTAJ FENER'DE



Forvette ise bir numaralı aday Seydou Doumbia. Fildişi Sahilli golcünün oyun stilinin Aykut Kocaman'ın planına uyması, ekonomik şartlarının listedeki diğer isimlerden daha uygun olması nedeniyle bu oyuncuda karar kılındı. Sporting devreye yıldız futbolcu için devreye girse de Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'luk teklifine yaklaşamadı. Sarı-Lacivertliler bu transferde avantajlı konuma geldi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda iki yıldızı da 1 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz'da CS Juventus Bükreş maçıyla sona erecek olan Topuk Yaylası kampına yetiştirmeye çalışıyor. Görüşmelerde son anda aksilik yaşanmazsa, bu hedefe ulaşılması yüksek ihtimal.