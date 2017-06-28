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Emre Mor'un menajeri Fenerbahçe binasında!

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe ile görüşmek üzere kulüp binasına geldi.

Spor / 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:27
Emre Mor'un menajeri Fenerbahçe binasında!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor için harekete geçti. Emre Mor'un menajeri ile transfer görüşmeleri başladı.

Daha önce Fenerbahçe Kulüp Menajeri Hasan Çetinkaya, Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan ile görüşme yapmış ve bu görüşme ortaya çıkmıştı. Uzun süredir Emre Mor'un transferi için oldukça istekli olan Fenerbahçe, 19 yaşındaki yetenekli futbolcu için yeniden masaya oturdu.

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, 13:00 sularında Fenerbahçe kulüp binasına giriş yaptı. Dortmund'un kiralık göndermek istediği konuşulan Emre Mor için sarı-lacivertli yöneticilerin, menajeriyle detayları konuşacağı bilgisine ulaşıldı.

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