Beyaz Gazete Ana Sayfa

Volkan Demirel, Fenerbahçe'de kaldı

Fenerbahçe yönetiminin, yeni sezon öncesi yapılan ilk antrenmana takımla birlikte katılan Volkan Demirel ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı belirtildi.

Spor / 27 Haziran 2017 Salı 19:34
Volkan Demirel, Fenerbahçe'de kaldı

Fenerbahçe Kulübünün, milli kaleci Volkan Demirel ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kontratı sona eren ve henüz resmi sözleşme imzalamayan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli ekibin yaptığı ilk antrenmanda takımla çalıştı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın tamamında yer alan deneyimli kaleciyle anlaşmaya varıldığı ve resmi sözleşmenin yakın zamanda imzalanacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımda 15 sezonu geride bırakan kaptan Volkan Demirel, yeni sözleşmeyle birlikte kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici’yi açıkladı Fenerbahçe, Mehmet Ekici’yi açıkladı Volkan Demirel, Fenerbahçe'de kaldı Volkan Demirel, Fenerbahçe'de kaldı Fenerbahçe için Doumbia iddiası Fenerbahçe için Doumbia iddiası 3 büyükler yıldız oyuncunun peşinde 3 büyükler yıldız oyuncunun peşinde Hasan Ali Kaldırım 3 yıl daha Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım 3 yıl daha Fenerbahçe'de Fenerbahçe Nabil Dirar'ı resmen açıkladı Fenerbahçe Nabil Dirar'ı resmen açıkladı Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile anlaşmaya varıldığını açıkladı Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Volkan DemirelFenerbahçeFenerbahçe Transfer Haberleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar