Süper Lig'de Mesut Özil bombası!

Pepe transferiyle uğraşan Beşiktaş, herkesin tanıdığı dünya yıldızı bir oyuncuyu gündemine aldı.



Beşiktaş yönetimi, Mesut Özil'in transferi için ilk teması kurdu! Siyah-beyazlı yönetim transfer konusunda oyuncunun menajerinden bilgi aldı. İstişarelerini sürdüren Beşiktaş, kadroda yeterli kontenjan açması durumunda bu transferdeki girişimlerini bir adım öteye taşıyabilir. Arsenal'daki geleceği belirsiz olan Türk asıllı Alman futbolcu, 2018'de bitecek olan sözleşmesini yenilemedi. İngiltere basını, Mesut'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor. Mesut Özil'in adı son dönemlerde Fenerbahçe ile birlikte sıklıkla anıldı. Beşiktaş'ın Mesur Özil için 7 Milyon Euro'luk bir teklifte bulunması bekleniyor.