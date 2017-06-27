Beyaz Gazete Ana Sayfa

Süper Lig'de Mesut Özil bombası!

Portekizli yıldız Pepe transferinde büyük aşama kaydeden Beşiktaş, Arsenal'ın dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ile yakın temasa geçti.

Spor / 27 Haziran 2017 Salı 10:45
Süper Lig'de Mesut Özil bombası!

Pepe transferiyle uğraşan Beşiktaş, herkesin tanıdığı dünya yıldızı bir oyuncuyu gündemine aldı.

Beşiktaş yönetimi, Mesut Özil'in transferi için ilk teması kurdu! Siyah-beyazlı yönetim transfer konusunda oyuncunun menajerinden bilgi aldı. İstişarelerini sürdüren Beşiktaş, kadroda yeterli kontenjan açması durumunda bu transferdeki girişimlerini bir adım öteye taşıyabilir. Arsenal'daki geleceği belirsiz olan Türk asıllı Alman futbolcu, 2018'de bitecek olan sözleşmesini yenilemedi. İngiltere basını, Mesut'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor. Mesut Özil'in adı son dönemlerde Fenerbahçe ile birlikte sıklıkla anıldı. Beşiktaş'ın Mesur Özil için 7 Milyon Euro'luk bir teklifte bulunması bekleniyor.

Mesut ÖzilFenerbahçeArsenalİngiltereBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar