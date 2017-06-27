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Galatasaray, Gomis'in transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü, bonservisi İngiltere'nin Swansea City Kulübünde olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Spor / 27 Haziran 2017 Salı 21:12
Galatasaray, Gomis'in transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Bafetimbi Gomis'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonu Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Marsilya'da kiralık olarak geçiren Gomis, 31 lig maçında 20 gollük performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı kulüp, bugün Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın da transferi için görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

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