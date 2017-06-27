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Can Bartu yoğun bakıma kaldırıldı

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

Spor / 27 Haziran 2017 Salı 14:45
Can Bartu yoğun bakıma kaldırıldı

Efsane futbolcu Can Bartu, nefes alma problemi üzerine hastaneye kaldırıldı. Bartu, hemen yoğun bakıma alındı.

Hem basketbol hem futbol milli takım forması giyen tek sporcu olan Bartu yoğun bakıma alındı.

CAN BARTU KİMDİR?
31 Ocak 1936'da doğan Can Bartu'nun ismi Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazıldı. Bartu, milli Türk takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcu. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmıştı.



AVRUPA KUPALARI'NDA FİNAL OYNAYAN İLK TÜRK OYUNCU
Bartu, spora, Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez, basketbol milli takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.

Fenerbahçe ve milli takımdaki başarılı futbolu ile dikkat çeken Bartu, 1961'de, İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. Bartu, 1 Ocak 1961'de, Fiorentina - Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları'nda final maçı oynayan, ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan taraftarlar tarafından, 'Sinyor Bartu' şeklinde adlandırılan Bartu, Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini aldı.



Bartu, 1962'de Venezia'da 1964'de de Lazio'da forma giydi. İtalya'da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967'de, Türkiye'ye dönerek, eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Teknik ve zarif oyunu ile göz dolduran Bartu, Sarı-Lacivertli forma altında 326 maç oynadı, 162 gol attı.

Üç yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu, 1969'da, Metin Oktay'ın, İstanbul'da, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan jübilesinde, Metin Oktay kısa bir süre Fenerbahçe forması giyerken, maça Galatasaray formasıyla çıkarak, bu jubileyi ölümsüzleştirdi.

1955 – 1961 seneleri arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Bartu, 28 kez milli oldu. 1958'de Türkiye - Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine, maçın son yedi dakikasında kaleye geçti ve bu maçta, kendi takım arkadaşından gol yedi. 1970 yılında futbolu bırakan Bartu daha sonra çeşitli gazetelerde ve televizyonlarda yorumcu olarak çalıştı. Bartu , Fenerbahçe TV'de yorumculuk yapıyor.

FenerbahçeCan Bartu


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