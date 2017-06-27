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Beşiktaş'tan Arda'ya 14 milyon Euro!

Beşiktaş'ta Barcelona'nın gözden çıkardığı ve yönetici Umut Güner'in geçen hafta nabız yokladığı Arda Turan konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Spor / 27 Haziran 2017 Salı 10:00
Beşiktaş'tan Arda'ya 14 milyon Euro!

Başkan Fikret Orman'ın şartları zorlama kararı aldığı, Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in, "Huzur Beşiktaş'ta" sözleriyle ikna etmeye çalıştığı Arda için Barcelona'ya ilk teklif menajer Kees Vos aracılığıyla gönderildi.

Barça ile Vermaelen görüşmelerini de yürüten menajer Vos'un teklifi toplam 14 milyon Euro'yu buluyor.

Beşiktaş adına Barcelona'yla Vermaelen görüşmelerini yürüten menajer Kees Vos, Arda Turan için de İspanyol kulübüne tamamı 4 yılda ödenecek şekilde, bonuslar dahil toplam 14 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptı.

Bu paranın bir bölümü dört yılda ödenecek, bir bölümü ise Beşiktaş'ın şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve Arda'nın oynayacağı maç sayısına göre verilecek.

İspanya'dan gelen bilgilere göre Barcelona teklifi yetersiz buldu ancak pazarlık kapısını kapatmadı.

Fikret OrmanCaner ErkinArda TuranBeşiktaşGökhan Gönül


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