Yeni sezon öncesi Hatem Ben Arfa'nın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Fransa ekiplerinden Nantes da Paris Saint-Germain'in futbolcusuyla ilgileniyor.



Nantes'ın başkanı Kita, teknik direktör Ranieri için düzenlenen basın toplantısında Ben Arfa'yı transfer etmek istediklerini doğruladı. Kita “Hatem Ben Arfa, Türkiye'de oynayacak ama kendisine ilgimiz sürüyor” dedi.



Fransız futbolcu, geçen sene yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak istenilen yüksek ücret nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Ben Arfa, geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde 23 maça çıkmış, gol sevinci yaşayamamıştı.