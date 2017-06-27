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‘Ben Arfa Türkiye’de oynayacak’

Ben Arfa önümüzdeki sezon Türkiye'de forma giyecek. İddialar Nantes Başkanı Waldemir Kita’dan geldi.

Spor / 27 Haziran 2017 Salı 15:19
‘Ben Arfa Türkiye’de oynayacak’

Yeni sezon öncesi Hatem Ben Arfa'nın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Fransa ekiplerinden Nantes da Paris Saint-Germain'in futbolcusuyla ilgileniyor.

Nantes'ın başkanı Kita, teknik direktör Ranieri için düzenlenen basın toplantısında Ben Arfa'yı transfer etmek istediklerini doğruladı. Kita “Hatem Ben Arfa, Türkiye'de oynayacak ama kendisine ilgimiz sürüyor” dedi.

Fransız futbolcu, geçen sene yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak istenilen yüksek ücret nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Ben Arfa, geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde 23 maça çıkmış, gol sevinci yaşayamamıştı.

FenerbahçeBeşiktaşGalatasaray


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