Bafetimbi Gomis, yarın İstanbul'da olacak

Kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bafetimbi Gomis transferinde mutlu sona çok yaklaştı.



beIN Sports'ta yer alan habere göre Gomis, 28 Haziran Çarşamba günü TSİ 17.00'de İstanbul'da olacak.



Adı uzun süredir Galatasaray'la anılan Fransız golcünün bonservisi Swansea City'de bulunurken geride kalan sezonu Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da geçirmişti.



KAP BİLDİRİSİ GELDİ



Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Bafétibi Gomis'in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis yarın saat 17:00'de İstanbul'da olacak.



MARSİLYA VEDA ETTİ



Marsilya, Fransız golcü için resmi Twitter hesabından bir veda mesajı yayınlayarak tecrübeli oyuncuya teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.



Geride kalan sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Gomis, Ligue 1'de forma giydiği 31 maçta 20 gol atarak üst düzey bir performans sergilemişti.