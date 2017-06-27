Abou’ya üçlü alternatif

Siyah-beyazlı yönetimi, santrfor arayışlarını aralıksız sürdürüyor. Forvet için Aboubakar dışında Raul Jimenez, Guido Carrillo ve Aleksandar Mitrovic üzerine yoğunlaşıldı. Aboubakar olmazsa bu üç isimden birisi Güneş'in talebi doğrultusunda kiralık değil bonservisi ile anılacak. Mitrovic için Newcastle 13.5, Jimenez için Benfica 12, Carrillo içinse Monaco 9 milyon euro'dan kapıyı açmıştı. Forvet transeri için 7 milyon euro'luk bütçe belirleyen yönetim ise bu hafta içince Aboubakar'dan gelecek cevaba göre sırayla, Jimenez, Mitrovic ve Carrillo için teklif yapacak.







FEDA ZAMANI



Bu Afrika ekibi Kamerun turnuvaya ilk turda veda ederken, Aboubakar gol attığı Almanya maçından sonra, 'Avrupa'da oynamaya devam etmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim' diyerek mesaj gönderdi. Beşiktaş'tan ise Aboubakar için bir hamle daha geldi... Lorient ve Porto'ya 'Herkes 1.5 milyon euro feda desin. Aboubakar için mutlu sona ulaşalım. Biz rakamı 5.5 milyon euro'dan 7 milyon euro'ya çekelim. Lorient, 6.5 milyon euro'dan 5'e insin, Porto da, 3.5'tan 2'ye düşsün. Herkes kazansın' teklifi yapıldı.



KONFEDERASYON KUPASI'NA VEDA ETTİ



Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, Konfederasyon Kupası'na veda etti. Rusya'da yapılan turnuvada 3 maçta 1 gol atabilen 25 yaşındaki siyahi yıldız, Beşiktaş formasıyla 38 resmi maçta 19 gol attı, 4 de asist yaptı..