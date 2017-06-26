Pepe her an imza atabilir

Teknik Direktör Şenol Güneş'in en az bir stoper takviyesi istemesi nedeniyle uzun süredir birçok oyuncu ve kulüple görüşme gerçekleştiren Beşiktaş Pepe transferinde çok önemli adımlar attı. Tam 10 yıl formasını terlettiği İspanyol devi Real Madrid'le sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli bulunmayan Pepe'nin, Beşiktaş'ın teklifini prensipte kabul ettiği belirlendi.



Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı yöneticilerin, Pepe'ye 2 yıl için 10 milyon euroluk teklif yaptıkları öğrenildi. Paris Saint Germain ve Inter'in de uzun süredir renklerine bağlamaya çalıştığı 34 yaşındaki başarılı futbolcunun, Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş hakkında çok olumlu bilgiler aldığı ve Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in de transferin bitmesi için devreye girerek çaba harcadığı kaydedildi.







30 HAZİRAN'DA BİTİYOR



Beşiktaş'la maddi konularda anlaşmaya varan Pepe'nin, Rusya'da düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın ardından İstanbul'a geleceği vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun burada gerçekleşecek son görüşmelerin ardından kendisini 2 yıllığına Beşiktaşlı yapacak resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Pepe'nin Real Madrid'le sözleşmesi 30 Haziran Cuma günü bitecek.







334 RESMİ MAÇ



2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası için Rusya'da bulunan Pepe, Portekiz Milli Takımı formasını 84 kez giyerken, 4 gole imzasını attı.



Pepe, Real Madrid formasıyla La Liga'da 229 maç oynadı. Portekizli oyuncu, Avrupa'nın en agresif stoperlerinden biri olarak bilinmesine rağmen sadece 209 faul yaptı. Pepe'nin maç başına faul ortalaması 0,9 oldu.



Pepe, Real Madrid'de 334 maça çıkarken 80 sarı, 6 kırmızı kart gördü. 4 kez 2. sarıdan kırmızı kartla atılan deneyimli oyuncu 2 defa da direkt kırmızıyla oyundan ihraç edildi.



Real Madrid'de 10 sezon top koşturan Pepe tam 334 resmi maça çıktı. Rakip filelere 15 gol gönderen tecrübeli futbolcu 19 kez de asist yaptı.