Hakan Çalhanoğlu Milan'la anlaştı

Milli futbolcunun menajeri Bektaş Demirtaş, Bild'e yaptığı açıklamada Milan'ın ilgisini doğruladı. Milan ile Leverkusen'in 25 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline anlaşması bekleniyor.



Hakan Çalhanoğlu, bu yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Milan'a gidiyor. İddia, Alman basınından... Westdeutsche Allgemeine Zeitung ve Bild'de çıkan haberlere göre, milli futbolcumuz ile Milan arasında temaslar kuruldu, görüşmeler başladı. Hatta Hakan'ın menajeri Bektaş Demirtaş ile başlayan görüşmeler olumlu geçince Milan yetkilileri Hakan ile de biraraya geldi ve transfer için prensipte anlaşıldı.



2016-17 sezonunun son dört ayını FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle futbol oynayamadan geçirmiş olan 23 yaşındaki Hakan'ın, Leverkusen ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bayer Leverkusen ve Milan'ın bonservis için pazarlıklarda 25 milyon civarında bir bedelde anlaşmalarının beklendiği belirtilirken menajer Demirtaş, Alman medyasına "Milan'ın ilgisi doğru. Temas da var. Milan, Avrupa'nın en büyük kulülerinden biri. Görüşmelerin içerikleri hakkında açıklama yapmayacağım" dedi.



ŞİMDİDEN 77 MİLYON EURO HARCADI

Çinli sahipleriyle yeniden Avrupa'nın zirvesindeki günlerine dönmek isteyen Milan, bu yaz döneminde Wolfsburg'dan Ricardo Rodriguez, Porto'dan Andre Silva, Villarreal'den Mateo Musacchio ve Atalanta'dan Franck Kessie için toplam 77 milyon Euro bonservis harcaması yapmıştı.