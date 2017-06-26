Burak Yılmaz rakibine tokat attı

Brezilyalı yıldız Oscar'ın 8 maçtan men edilmesine sebep olan kargaşa sonrası Çin Süper Ligi'nde yine ortalık karıştı.



Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan ile Jiangsu Suning arasında oynanan karşılaşmanın son dakikasında her iki takım futbolcuları birbirine girdi.



Rakip futbolcuya tokat atan milli futbolcumuz kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Alman hoca Roger Schmidt'in ekibi ile efsane teknik adam Fabio Capello'nun takımını karşı karşıya getiren müsabaka golsüz eşitlikle noktalandı.