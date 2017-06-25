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Hollanda'da zafer Rossi'nin

MotoGP'nin 8. etabı Hollanda Grand Prix'sini kazanan Movistar Yamaha'dan Rossi, bu sezon ilk galibiyetini aldı

Spor / 25 Haziran 2017 Pazar 16:32
Hollanda'da zafer Rossi'nin

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Hollanda Grand Prix'sini kazanan Movistar Yamaha takımının İtalyan pilotu Valentino Rossi bu sezon ilk galibiyetini yaşadı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 8. etabı, Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı 41.41.149'luk derecesiyle tamamlayan 'doktor' lakaplı efsane pilot Rossi, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek bu sezon ilk kez zirvede yer aldı. Octo Pramac takımından İtalyan pilot Danilo Petrucci, rakibinin 0.063 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti. Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez ise liderin 5.201 saniye arkasında üçüncü oldu.

Bu sonuçla, 38 yaşındaki Rossi 385 gün sonra ilk kez yarış kazandı ve kariyerinin 115. zaferini elde etti.

Sezonun 9. yarışı Almanya Grand Prix'si 2 Temmuz'da koşulacak.

- Pilotlar klasmanı
Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Andrea Dovizioso (İtalya) 115 puan

2. Maverick Vinales (İspanya) 111

3. Valentino Rossi (İtalya) 108

4. Marc Marquez (İspanya) 104

5. Dani Pedrosa (İspanya) 87

HollandaValentino RossiGrand PrixİtalyanDünya Şampiyonası


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