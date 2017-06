Gazi Koşusu'nun galibi belli oldu!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 91'incisi yapıldı. Koşuyu Oğuz Yalçın 'ın sahinbi olduğu Piano Sonata isimli safkan kazandı.



KAZANAN AT SAHİBİNİ ZENGİN ETTİ



Gazi Koşusu'nu kazanan safkan Piano Sonata, sahibi Oğuz Yalçın'ı zengin etti Koşuda yetiştiricilik primleri de dahil olmak üzere toplam 3 milyon 187 bin 500 lira ikramiye dağıtıldı. Koşuyu birinci bitiren atın sahibi, bir milyon 500 bin lira ikramiyenin sahibi oldu. Kazanan safkanın sahibi, aynı zamanda da yetiştiricisi ise yarış ikramiyesi ve kaydiye ücretlerinin yanı sıra 337 bin 500 lira daha elde etti.



EN İYİ DERECE BOLD PILOT'IN



Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi, 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu 'Bold Pilot' isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı. Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de 'Darling' (1950), 'Kusun' (1953), 'Atlıhan' (1961), 'Melikşah' (1963), 'Kayarlı' (1964), 'Minimo' (1971), 'Akkor' (1972), 'Karayel' (1973), 'Buğra' (1976), 'Toraman' (1982), 'Cartagena' (1984), 'Hafız' (1986), 'Popular Demand' (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.



EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN



Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın, 'Helene De Troia' (1960), 'Apaçi' (1965), 'Nadas' (1974), 'Dr. Seferof' (1979), 'Dersim' (1981), 'Uğurtay' (1985), 'Hafız' (1986), 'Top Image' (1988) ve 'Abbas' (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi. Geçen yılki 90. koşuyu Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Graystorm' adlı safkan, 2.30.50'lik derecesiyle kazanmıştı.



GAZİ KOŞUSUNUN TARİHÇESİ



Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu 'Neriman'ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.