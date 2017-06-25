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Antalyaspor, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu!

Antalyaspor, Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Aatif Chahechouhe'ya kanca attı. Yönetim, Sarı-Lacivertliler’e kiralama teklifinde bulunacak.

Spor / 25 Haziran 2017 Pazar 15:40
Antalyaspor, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu!

Aykut Kocaman'ın yeni sezon planlamasına yer almadığı ve takımdan ayrılacağı belirtilen Faslı yıldızın menajeriyle temasa geçen Antalyaspor resmi teklifini iletti. Görüşmenin oldukça olumlu geçtiği ve tarafların büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Kırmızı-Beyazlılar önümüzdeki günlerde de Fenerbahçe ile temasa geçerek kiralama teklifinde bulunacam. Geçtiğimiz sezon zaman zaman çok başarılı bir oyun sergileyen Aatif Chahechouhe, Spor Toto Süper Lig'de 18 maçta 5 gol ve 5 asistik performans sergiledi.

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