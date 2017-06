91. Gazi Koşusu bugün koşuluyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 91'incisi, bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saatler 20.00'yi gösterdiğinde başlayacak. Kazanmanın yanı sıra at koşabilmenin bile gurur olduğu bu eşsiz koşuda 18'i erkek 1'i dişi olmak üzere toplamda 19 üç yaşlı safkan İngiliz tayı start alacak. Her at sahibinin kazanma hayali kurduğu mücadele, 2400 metrelik çim pistte düzenlenecek.



ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbullu yarışseverlerin Veliefendi Hipodromu'na ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bugün 15:00-22:00 saatleri arasında Merter metro istasyonu İspark otoparkı ile Kazlıçeşme Marmaray durağından hipodroma ücretsiz seferler düzenlenecek.



91'inci Gazi Koşusu'nda dereceye girecek atların sahiplerini rekor ikramiyeler bekliyor. 1.5 milyon TL birincilik, 600 bin TL ikincilik, 300 bin TL üçüncülük, 150 bin TL de dördüncülük ikramiyesi belirlenen koşuda, yetiştiricilik primleri ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 4 milyon TL dağıtılacak. şampiyon olacak safkanın sahibi 2.5 milyon TL ödül alacak.



ÇOCUKLARA BÜYÜK SÜRPRİZ

Bayramın ilk günü olması sebebiyle atlıkarınca, bando, çocuk tiyatrosu ve müzik dinletileri gibi renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Veliefendi Hipodromu'- nda minikler unutulmaz anlar yaşayacak.



SON ŞAMPİYON GRAYSTORM

Türk yarışçılığının bu en önemli koşusunda 90'ıncı şampiyon ‘Graystorm' olmuştu. 26 Haziran 2016'da gerçekleştirilen mücadelede, Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu safkan, jokey Ahmet Çelik idaresinde, 2400 metrelik koşuyu 2.30.50'lik dereceyle kazanarak adını Türk atçılığının tarihine yazdırmıştı.



Gazi Koşusu'nun yanı sıra günün 3. koşusu Zübeyde Hanım, 4. koşusu Nenehatun, 5. koşusu istiklal Savaşı ve 7. koşusu olan Anafartalar koşularında da ‘Günün Ganyanı' oyunu oynanabilecek.



GÜNÜN PROGRAMI

Saat 17.00 Kadın Binici dostluk Kupası Koşusu

Saat 17.30 Küheylan Koşusu

Saat 18.00 Zübeyde Hanım Koşusu

Saat 18.30 Nene Hatun Koşusu

Saat 19.00 istiklal Savaşı Koşusu

Saat 20.00 Gazi Koşusu

Saat 21.00: Anafartalar Koşusu

Saat 21.30: Ali Rıza Bey Koşusu