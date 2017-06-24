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‘Yoldan çekilsene lan!’ Volkan Demirel'i zor tuttular

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, kendisine "Yoldan çekilsene lan!" diye bağıran kişiyi az daha dövüyordu.

Spor / 24 Haziran 2017 Cumartesi 02:56
‘Yoldan çekilsene lan!’ Volkan Demirel'i zor tuttular

F.BAHÇE ile sona eren sözleşmesini iki yıl daha uzatan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, ailesiyle önce Bodrum’a gitti ardından rotayı Marmaris’e çevirdi. Bozburun’da sezonun yorgunluğunu atan ve sık sık denize açılan başarılı file bekçisi, önceki gün tatsız bir olay yaşadı.

BOZBURUN’DA yürüyüş yaparken arkasından araba geldiğini farketmeyen Volkan’a korna çalan bir kişi, daha sonra ‘Yoldan çekilsene lan’ diye bağırdı. Bu duruma çok sinirlenen 35 yaşındaki eldiven, o kişinin üzerine yürürken 4 kişi güçlükle araya girdi. Araç sahibi ‘Abi seni tanımadım. Özür dilerim’ deyince olay tatlıya bağlandı.

Volkan Demirel


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