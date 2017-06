'Sabri Reyiz ileride dönebilir'

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle;



"Galatasaray'a hizmet ederken yorulma diye bir şey söz konusu değil. Yoğun günler geçiriyoruz. Dolu dolu 12 ay. Avrupa Ligi maçlarımızdan dolayı sezonu çok erken açıyoruz. Bu sezon Galatasaray'a tatil yok."



"Bildiğiniz gibi Galatasaray Sportif AŞ halka açık bir şirket. Bizim transferleri KAP'a açıklamadan söylememiz mümkün değil.Transferlerde son imza atmadan her şey değişebilir. İmzalar atılmadan kesin konuşmak da doğru değildir.Şu mesajı verebilirim, takımımızda bayağı bir eksilme oldu, çok oyuncu ayrıldı. Eksiklerimizi bilerek hazırlandık."



'EN KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ'

"Taraftarlarımız şundan emin olsunlar, yapacağımız transferler onları gayet mutlu edecek. Uzun süre bu takıma hizmet edecekler. En kısa sürede transferlerimizi açıklayacağız, taraftarlarımız duyacaklar."



'TRANSFERDE SIKINTI YOK'

"Transferde sıkıntı yok aslında. Fakat kontrat imzalıyorsunuz. Kontratta bir sürü husus var. Bu maddelerde titiz davranıyoruz. Transferde gün sayıyoruz. Bu niye bu kadar konuşuluyor, şey yapılıyor? Bizim bütün derdimiz ilk maçtan önce kampa getirmek."



'20 GÜNDEN ÖNCE TRANSFER BİTER'

"Transferde bir sıkıntı yok. Bütün derdimiz kamptan önce getirmek. 20 günden önce biter. Tudor'dan yönetime gelen listeyi scout ekibimize veriyoruz. Çok başarılı bir scout ekibimiz var. Scout ekibimiz bu listeden belirli oyuncuları şartlara göre listeliyor ve bize geri veriyor. Biz de tekrar Tudor'la konuşuyoruz."







'BEN BİR İŞ ADAMIYIM'

"Finansal sorunlardan arınmış bir Galatasaray'ı benden sonraki yönetime bırakmak istiyorum. Ben bir iş adamıyım. Hiçbir şekilde kamuoyunu yanıltmak gibi bir amacım yok. Buna bir sebep de yok. Galatasaray 3 ayda bir denetleniyor zaten. Bir yanıltma olsa dahi bu denetlemelerde her şey ortaya çıkar."



'GALATASARAY'IN KASASINA 2 MİLYAR TL GİRECEK'

"Riva'dan toplamda 2 milyar TL gibi bir paranın Galatasaray'ın kasasına girmesini bekliyoruz. Kimse yaptığımız projeleri küçümsemeye kalkmasın."



ADAYLIK AÇIKLAMASI...

Galatasaray camiasından o ışığı alırsam, 2018'de tekrar aday olurum.



'SABRİ İLERİDE GALATASARAY'A DÖNEBİLİR'

Sabri benim şahsen takımın içinde en sevdiğim oyuncu. En kötü zamanlarda bile takıma hizmet etmiş, kendine takım aramamış. Bazen ayrılıklar kaçınılmaz oluyor. Bu profesyonel bir olay. Sabri'nin bu hassasiyeti göstermemesi lazım. Kişisel değil. Sabri ileride başka görevlerde Galatasaray'a dönebilir. Sabri'nin alınganlık göstermesine gerek yok.