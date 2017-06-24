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Gökhan İnler Trabzonspor yolunda

Beşiktaş'ta bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Gökhan İnler, Trabzonspor'dan resmi teklif aldı. Bordo mavililerin tecrübeli futbolcu için 1 milyon Euro önerdiği ve transferin bitmek üzere olduğu iddia edildi.

Spor / 24 Haziran 2017 Cumartesi 23:19
Gökhan İnler Trabzonspor yolunda

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı alan Trabzonspor'da yeni transfer hedefi Gökhan İnler.

Bordo mavili kulüp, siyah beyazlılardan tecrübeli futbolcuyu isterken Gökhan İnler'in bonservisi için 1 milyon Euro teklif ettiği ifade edildi. Ersun Yanal'ın da onay verdiği transferde ilerleyen günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Gökhan İnler geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla sadece 14 Süper Lig maçında forma giymiş ve 1 asist yapmıştı.

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