Gökhan İnler Trabzonspor yolunda

Beşiktaş'ta bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Gökhan İnler, Trabzonspor'dan resmi teklif aldı. Bordo mavililerin tecrübeli futbolcu için 1 milyon Euro önerdiği ve transferin bitmek üzere olduğu iddia edildi.