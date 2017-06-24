Galatasaraylılar hazır mısınız? İmza şov başlıyor!

Sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği yeni transfelerin geliş tarihleri belli oldu. Anlaşma sağlanan Maicon, Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis'in 28 Haziran tarihinde İstanbul'da olacağı öğrenildi.



Igor Tudor yönetiminde yeni sezonda mücadele gücü üst düzeyde olan bir takım yaratmayı amaçlayan Galatasaray yönetimi son olarak Bafetimbi Gomis'in transferinde de mutlu sona ulaştı.



Transfer döneminin başından bu yana adı sürekli Galatasaray'la anılan Gomis sarı kırmızılıların 3 yıllık teklfine olumlu yanıt verdi. Yapılan anlaşma ile birlikte Bafetimbi Gomis yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.



Bonservisi Swansea City'de olan ancak geride bıraktığımız sezonda Marsilya forması giyen Gomis için Galatasaray'ın Swansea'ye 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.



Galatasaray'ın merakla beklenen bir diğer transfer bölgesi ise stoper mevkiidi. Acerbi ve Maicon liste başı olduğu bu bölgede ise Acerbi'nin kararsızlık yaşamasından dolayı sarı kırmızılılar Maicon'la anlaşma sağladı. Yönetimin Maicon'la 4 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.



Sarı kırmızılılar daha önce Younes Belhanda ile 4 yıllık sözleşme ve kulübü Dinamo Kiev'le de 8 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmayı tamamlamıştı.