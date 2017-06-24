Fenerbahçe için Doumbia iddiası

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe için Portekiz'den çok önemli bir iddia ortaya atıldı.



O Jogo gazetesinin haberine göre; Sporting Lizbon'la anlaştığı konuşulan Seydou Doumbia, Kanarya'dan aldığı astronomik teklif sonrası imza atmaktan vazgeçti.







Sarı-Lacivertliler'in Fildişi Sahilli futbolcuya 3 yıllık kontrat ve sezon başına 3 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.



29 yaşındaki oyuncunun kulübü Roma'nın da, Sporting'in kiralama talebi ve yıllık ücretini kendileriyle paylaşmak istemesi üzerine Fenerbahçe'nin önerisini daha cazip bulduğu ve Doumbia'nın maliyetinden kurtulmak için Kanarya'dan bonservis talep etmeyeceği ifade edildi.







LENS'TE ACELE EDİLMİYOR



Fenerbahçe'de Jeremain Lens'in durumu belirsizliğini koruyor... Sarı-Lacivertli yöneticiler Hollandalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran İngiltere'nin Sunderland takımına tekliflerini sundular.



Premier Lig'den düşen Sunderland'ın yöneticileri yüksek bedellerden gidince bir kez daha kiralama teklifi sunuldu ve beklemeye geçildi. Ayrıca Lens'in de 6 milyon Euro'ya yakın yıllık ücret talep etmesi görüşmeleri tıkanma noktasına getirdi. Dirar'ı transfer eden Fenerbahçe yönetimi ise bu konuda panik yapmadan beklemeye çekilmiş durumda.







KAMENİ'YE 2 MİLYON EURO



Volkan Demirel'in yanına iyi bir file bekçisi daha getirmek isteyen Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor...



İspanya'nın önemli gazetelerinden AS'a göre, Arsenal ve Ospina'nın fiyat yükseltmesi sonucu bu transferden vazgeçen Sarı-Lacivertliler gündemindeki bir diğer isim olan Kameni'ye yoğunlaştı. Kameni için yıllık 2 milyon Euro teklif eden Kanarya'nın bu transferde mesafe kaydettiği bildirildi.



