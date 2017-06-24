Dursun Özbek'ten sunucuya fırça!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'da yayınlanan Spor Bahane programına konuk oldu. Gazeteci Bilal Meşe ve İlknur Özzengin'in sorularını yanıtlayan Özbek, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Geçen sezonun sonlarına doğru takımın başına getirilen Tudor'la alakalı sorulara da yanıt veren Özbek, İlknur Özzengin'in "Takım devre arasına kadar kötü giderse Tudor'u gönderecek misiniz?" sorusuna çok sert çıktı. Dursun Özbek, "Böyle soru olmaz.Böyle spekülatif soruların manası yok, Bu soruyu sorulmamış kabul ediyorum." dedi.