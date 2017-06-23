Visca Fenerbahçe'ye çok yakın

Fenerbahçe, Başakşehir'den Edin Visca'nın transferinde sona yaklaştı. Transferin bugün resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar'dan sonra Edin Visca'yı da kadrosuna katmaya çok yakın. BeIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, Bosna-Hersekli oyuncu için Medipol Başakşehir'e 5 milyon Euro ve bir futbolcu verecek...
EDIN VISCA KİMDİR?
Doğum tarihi: 17 Şubat 1990 (27 yaşında)
Doğduğu il: Olovo / Bosna-Hersek
Boyu: 1,72 m
Mevki: Ofansif orta saha
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 8 milyon Euro
Son sezon istatistikleri: 43 maç 10 gol 13 asist