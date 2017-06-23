Visca Fenerbahçe'ye çok yakın

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar'dan sonra Edin Visca'yı da kadrosuna katmaya çok yakın. BeIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, Bosna-Hersekli oyuncu için Medipol Başakşehir'e 5 milyon Euro ve bir futbolcu verecek...







EDIN VISCA KİMDİR?



Doğum tarihi: 17 Şubat 1990 (27 yaşında)

Doğduğu il: Olovo / Bosna-Hersek

Boyu: 1,72 m

Mevki: Ofansif orta saha

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 8 milyon Euro

Son sezon istatistikleri: 43 maç 10 gol 13 asist

