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Rüştü Reçber Sabri'ye sahip çıktı

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Rüştü Reçber, Galatasaray'dan yollanan Sabri'ye yapılanlara tepki gösterdi.

Spor / 23 Haziran 2017 Cuma 10:50
Rüştü Reçber Sabri'ye sahip çıktı

Sabri Sarıoğlu 15 yıl boyunca formasını giydiği Galatasaray'a bu sezon veda etti.

Sözleşmesi uzatılmayan Sarıoğlu'nun gönderilme tarzı oldukça tepki çekti. Sessiz sedasız bir şekilde kulüple ilişkisi kesilen Sabri'ye destek Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane kalecisi Rüştü Reçber'den geldi.

Hürriyet'teki köşesinde Sabri konusunda Galatasaray yönetimini eleştiren Reçber şu ifadeleri kullandı;

SABRİ'Yİ KAPININ ÖNÜNE KOYDULAR

G.SARAY'ın şu an oynayan tek efsanesidir. Galatasaray'ın sahadaki ruhudur.

Galatasaraylı olduğu için, ne yapıldıysa, “Boynum kıldan ince” deyip sustu. Galatasaray onu yollamak için milyonlarca Euro harcayıp sağ bek aldı ama nafile; yine o oynadı. Böyle bir değeri ise şimdi sessiz sedasız kapı önüne koydular. Güzel bir şekilde bile sana ‘güle güle' demediler..

Sabriciğim üzülme ...

Burası Türkiye ve bu yönetici zihniyetinden bir şey bekleme..

Lakin seni bu taraftar her zaman ALİ SAMİ YEN'DEN KALAN SON RUH diye hatırlayacaktır..

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Sabri SarıoğluMilli TakımRüştü ReçberGalatasaray


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