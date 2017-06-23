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Osmanlıspor'da Bülent Uygun dönemi

Osmanlıspor, teknik direktör Bülent Uygun ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor / 23 Haziran 2017 Cuma 18:22
Osmanlıspor'da Bülent Uygun dönemi

Başkent ekibi Osmanlıspor teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı.

Mor- Sarılıların Bülent Uygun'la 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Bülent Yurtgüven, bu anlaşmanın ardından, 'Bülent Uygun hocamız kulübümüze hayırlı olsun' dedi.

Teknik direktörlük kariyerine 2005 yılında Sivasspor ile başlayan Uygun, bu ekibin ardından sırasıyla Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm-Salal takımlarını çalıştırmıştı.

Deneyimli hoca, son olarak yeniden Gaziantepspor'a dönmüş ve Antep ekibinin küme düşmesinin ardından görevden ayrılmıştı.






OsmanlısporTeknik DirektörBülent Uygun


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