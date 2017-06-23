Galatasaray'da Belhanda tamam

Yeni sezon çalışmaları erken başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.



Sarı-kırmızılılar, bu çerçevede Dinamo Kiev'de oynayan Faslı futbolcu Younes Belhanda ile anlaştığı öne sürüldü. 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 3 milyon Euro alacak. Kiev'e ise 8 milyon Euro verilecek.



Yıldız oyuncunun Pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.





