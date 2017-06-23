Fenerbahçe'nin istediği oyuncu Barcelona'ya gitti

Fenerbahçe'nin Pereira ve Terraneo döneminde kadrosuna katmak istediği Lucas Lima, sezonun ikinci yarısından itibaren Barcelona'da oynayacak.



Santos'la sözleşmesi Aralık ayında sona erecek olan futbolcu Katalan kulübüyle anlaşmaya varırken sezonun ikinci yarısından itibaren Barcelona forması giymeye başlayacak.







BU SEZONU BOŞ GEÇTİ



Santos ile 2017 yılında çıktığı 20 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans gösteren Lucas Lima, Brezilya Serie A'da sakatlığından dolayı yalnız 4 maçta forma giyebildi ve Brezilya Milli Takım kadrosunda yer alamadı. Lima milli takım formasını bugüne dek 15 kez giydi ve 2 gol kaydetti.



Lucas Lima'nın adı daha önce Fenerbahçe dahil olmak üzere İngiltere'den Çin'e birçok kulüp ile anılmış, ancak uzun uğraşlara rağmen Santos futbolcuya gelen hiçbir teklifi kabul etmemişti.