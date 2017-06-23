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Bologna'nın Wesley Sneijder rüyası!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Spor / 23 Haziran 2017 Cuma 14:36
Bologna'nın Wesley Sneijder rüyası!

İtalyan ekiplerinden Bologna, Galatasaray'dan ayrılabileceği konuşulan Wesley Sneijder'in hayalini kuruyor!

Tuttosport'da yer alan haberde Sneijder'in Bologna'nın kardeş kulübü olan Amerikan ekiplerinden Montreal Impact ile anlaşmak üzere olduğu kaydedilirken, yıldız futbolcunun 2018 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyebilmek için ABD transferini bir yıl daha erteleyerek üst düzey futbol oynamaya devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

Haberde ayrıca yine daha önceden Galatasaray forması giyen Blerim Dzemaili'nin de geçtiğimiz Aralık ayında Montreal Impact'e transfer olmadan Mayıs ayına kadar Bologna forması giydiği hatırlatıldı.

Wesley SneijderGalatasaray


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