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Arsenal'in yıldızı yeşil ışık yaktı

Beşiktaş, forvet transferi için Aboubakar'dan somut bir yanıt alamayınca, Arsenal'in Fransız golcüsü Olivier Giroud'u kiralamak için harekete geçti.

Spor / 23 Haziran 2017 Cuma 14:57
Arsenal'in yıldızı yeşil ışık yaktı

Forvet hattında Vincent Aboubakar ile yola devam etmek isteyen ancak Kamerunlu golcüyü kadrosunda tutmak adına şimdiye kadar yürütülen çalışmalardan somut hiçbir sonuç alamayan Beşiktaş'ın planlarında değişikliğe gitmeye hazırlandığı ifade edildi.

ROTA GİROUD

İtalyan forvet Mario Balotelli'yi listesinde tutmaya devam eden siyah-beyazlılar ismi daha önce de gündeme gelen Arsenal'in Fransız golcüsü Olivier Giroud'ya rotayı çevirdi.

KARTAL, YILDIZ GOLCÜYÜ KİRALIK İSTİYOR

Aboubakar için ayrılan bütçenin yetersiz kalması nedeniyle bonservisi elinde olan yıldız golcülere veya büyük kulüplerde şans bulması az olan isimlere yönelen Beşiktaş Yönetimi, Giroud'u gözüne kestirdi. Kartal, Arsenal ile iki sene daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yetenekli oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamayı düşünüyor. Siyah-beyazlılar bu bağlamda İngiliz ekibinin transfer hamlelerini de yakından takip ediyor.

Milan'dan Carlos Bacca, Swansea City'den Fernando Llorente ve bonservisi elinde olan Mario Balotelli gibi isimleri de yakından takip eden siyah-beyazlılar, Aboubakar için anlaşma sağlanamaması halinde liste başına Grioud'yu alacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEMİYORLAR

Arsenal'de geride kalan sezon ilk 11'de fazla şans bulamayan ve yeni sezon planlamasında yedek kalması beklenen Fransız golcünün, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan oynayan bir takımda forma giymeye sıcak baktığı vurgulandı. Premier Ligi 5. sırada bitiren Arsenal uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi vizesi alamamıştı.



ARSENAL'DE 226 MAÇTA 98 GOL ATTI

Arsenal, Olivier Giroud'yu 2012'de 13 milyon Euro karşılığında Montpellier'den kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinin formasını 226 maçta giyen Giroud 98 gole imza attı. Deneyimli oyuncu 2016-17'de 40 maçta 16 gol kaydetti.

Olivier Giroud, Fransa Milli Takımı forması altında 61 karşılaşmaya çıkarken rakip filelere 27 gol gönderdi.

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