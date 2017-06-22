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Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

Göztepe'yi 14 yıllık aranın ardından Süper Lig'e çıkarmasına rağmen görevine son verilen Yılmaz Vural, Katar'dan teklif aldı.

Spor / 22 Haziran 2017 Perşembe 10:40
Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

Türkiye'de 26 takım çalıştıran tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, yurt dışına açılıyor.

Son olarak TFF 1. Lig takımlarından Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Vural'ın, sarı-kırmızılı yönetim tarafından görevine son verilmişti.

QATAR SC İSTİYOR
Bu sezon Katar Yıldızlar Ligi'nde mücadele edecek olan Qatar SC'nin tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ı takımın başına getireceği öğrenildi.

Katar ekibinin düşüncesindeki en büyük etkenin ise; Yılmaz Vural'ın sempatik kişiliği olduğu belirtildi.

Bülent Uygun'un Umm Salal macerasının ardından; Türk teknik adamlara yönelen Qatar SC, Vural'ı takımın başına getirmeyi çok istiyor.

Yılmaz VuralTeknik DirektörGöztepeSempatikSüper Lig


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