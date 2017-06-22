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Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen Maicon Pereira Roque, Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geliyor.

Spor / 22 Haziran 2017 Perşembe 19:30
Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın Sao Paulo'dan transferi için anlaşmaya vardığı Maicon, İstanbul'a geliyor. Galatasaray, Brezilyalı stoper için 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY'DAN 5 YILLIK ANLAŞMA
Alınan bilgilere göre Galatasaray, Sao Paolo'da forma giyen Maicon için 5 yıllık bir anlaşma sağladı. Brezilyalı stoper Galatasaray'dan yıllık 2.6 milyon Euro kazanacak.

3.5 MİLYON EURO'SU PEŞİN ÖDENECEK
Sarı-kırmızılı kulüp, bu transfer için 3.5 milyon Euro peşin, kalan 3.5 milyon Euro'yu ise önümüzdeki yılın Ağustos ayına kadar 2 taksit halinde Brezilya ekibine verecek. Maicon'un Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giymesi durumunda 250 bin Euro, Avrupa Ligi gruplarında oynaması halinde 250 bin Euro Sao Paulo kulübüne bonus ödenecek. Ayrıca Maicon'a sezon boyunca 25 maç oynarsa 250 bin Euro, 50 maç oynarsa 250 bin Euro daha ekstra ücret ödenecek.


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