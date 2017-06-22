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Figo'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

Real Madrid'in Portekizli eski futbolcusu Figo: (Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmak istediği iddiaları hakkında) 'Sadece Ronaldo değil, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünüyorum'.

Spor / 22 Haziran 2017 Perşembe 11:55
Figo'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

Portekizli eski futbolcu Luis Figo, vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasının ardından İspanyol ekibi Real Madrid'den ayrılmak istediği öne sürülen vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun vazgeçilmez olmadığını söyledi.

Futbolculuk kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Real Madrid ve Inter ile ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan 44 yaşındaki Figo, Madrid Savcılığı tarafından 2011-2014 yıllarında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Figo, kulüplerin tek bir oyuncuya bağımlı olamayacağını belirterek, 'Real Madrid gibi kulüplerin ismi, başkan da dahil herkesten büyüktür. Sadece Ronaldo değil, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun takımdan ayrılabilmesinin birçok etkene bağlı olduğunu aktaran Figo, 'Bu, onun kişisel kararı. Eğer bir kişi gerçekten bir şeyin olmasını istiyorsa onu sonuçlandıracaktır. Fakat ben bunu olası görmüyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

2000 yılında Barcelona'dan rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan eski milli futbolcu Figo, eflatun-beyazlı formayla ikişer lig ve İspanya Süper Kupası, birer de UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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