Beyaz Gazete Ana Sayfa

Sabri Sarıoğlu'ndan transfer açıklaması

31 Mayıs 2017'de sözleşmesi biten ve Galatasaray'ın mukavelesini yenilemediği Sabri Sarıoğlu, hakkında çıkan transfer söylentilerini yalanladı.

Spor / 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:51
Sabri Sarıoğlu'ndan transfer açıklaması

Galatasaray ile yolları ayrılan Sabri Sarıoğlu, kendisi hakkında çıkan transfer söylentilerine cevap verdi.

Henüz hiçbir takımla anlaşmadığını belirten Sabri, kararı ailesi ile birlikte vereceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Sabri, 'Hiçbir kulüple anlaşmadım, hatta konuşmadım bile. Aracılar yoluyla teklifler geliyor, ailem ile beraber bu teklifleri değerlendireceğiz' diye konuştu.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sabri ile görüştüklerini ve bazı prensiplerde anlaştıklarını söylemişti.

Sabri Sarıoğlu Kayserispor yolunda

Sabri SarıoğluGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar