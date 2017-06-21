Sabri Sarıoğlu'ndan transfer açıklaması

Galatasaray ile yolları ayrılan Sabri Sarıoğlu, kendisi hakkında çıkan transfer söylentilerine cevap verdi.



Henüz hiçbir takımla anlaşmadığını belirten Sabri, kararı ailesi ile birlikte vereceğini söyledi.



Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Sabri, 'Hiçbir kulüple anlaşmadım, hatta konuşmadım bile. Aracılar yoluyla teklifler geliyor, ailem ile beraber bu teklifleri değerlendireceğiz' diye konuştu.



Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sabri ile görüştüklerini ve bazı prensiplerde anlaştıklarını söylemişti.



Sabri Sarıoğlu Kayserispor yolunda