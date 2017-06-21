Sabri Sarıoğlu'na ihtarname gitti

15 yıl formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalan Sabri Sarıoğlu'na plaket yerine ihtarname gitti.



33 yaşındaki tecrübeli futbolcu gözyaşları içinde kulübüne veda ederken, asıl darbeyi daha sonra yedi. Çocukluğundan bu yana ter döktüğü kulübünden en azından bir teşekkür bekleyen Sabri, noterden gelen bir yazıyla şoke oldu. Oysa Galatasaray Yönetimi, 15 yıllık emeğini bir plaketle ödüllendireceğini belirtmiş, emektar oyuncuya vefa göstereceğini dile getirmişti.



36 BİN EURO'LUK İHTARNAME GELDİ



Skorer'in haberine göre; bu beklenti içerisinde olan Sabri'ye, Kayseri, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarında sarı kart gördüğü için cezası geldi. Sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncunun gördüğü kart ya da kartların gereksiz olduğunu düşünmüş ve yönetmeliğe göre faturayı kesmişti. 36 bin Euro tutarlı bu ihtarname, Sabri'nin eline geçtiğinde büyük şaşkınlık yaşadı.







5 MİLYON LİRAYI BIRAKMIŞTI



Daha önce bir kalemde 5 milyon liradan vazgeçerek kolay kolay kimsenin yapmayacağı bir jest yapan taraftarın 'Sabri Reyiz'i, kulübünü düşünmesinin karşılığını da böylece görmüş oldu. İhtarnamede, bu paranın alacaklarından kesileceği de vurgulandı.



HERKESE FATURA ÇIKTI



Sarı-kırmızılılar, ilk planda yollarını ayırdığı isimlerden bu cezaları tahsil ederek işe başladı. Sabri'nin yanı sıra Bruma, Podolski ve Chedjou gibi isimlerden de gördükleri kartlara göre cezalar kesildi.



Sarı-kırmızılılarda yine geçen sezon içerisinde disiplin yönetmeliğine aykırı davranarak gereksiz kart gören futbolcularla ilgili nasıl bir işlem yapılacağı ise merak konusu... Ancak faturanın ilk planda gidenlere çıkarılması, diğer oyunculara af olasılığını da güçlendiriyor. Galatasaray'da disiplin yönetmeliğine göre geçen sezon futbolculara toplam 17 milyon 558 bin 533 TL ceza kesmiş, bu para sezon içerisinde affedilmişti.







YENİ MALATYA, GÖZTEPE VE KAYSERİ İSTİYOR



Sabri Sarıoğlu kariyerini yine sarı-kırmızılı formayla bitirmeye kararlı gözüküyor. Tecrübeli futbolcu ile Göztepe ve Kayseri dışında Evkur Yeni Malatyaspor'un da ilgilendiği bildirildi. Bu takımların ortak özelliği ise renklerinin sarı-kırmızı olması...

