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Maicon Galatasaray'da!

Galatasaray, Maicon transferinde mutlu sona ulaştı.

Spor / 21 Haziran 2017 Çarşamba 01:05
Maicon Galatasaray'da!

Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen Maicon ve kulübü ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar bu transfer için Brezilya ekibine 7 milyon euro ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. Başarılı savunmacı ise Galatasaray'dan yıllık 2.6 milyon euro kazanacak.

Sarı kırmızılı kulüp, 3.5 milyon euro peşin, kalan 3.5 milyon euro'yu ise önümüzdeki yılın Ağustos ayına kadar 2 taksit halinde ödeyecek.

Maicon'un Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giymesi durumunda 250 bin euro, Avrupa Ligi gruplarında oynaması halinde 250 bin euro Sao Paulo kulübüne bonus ödenecek. Ayrıca Maicon sezon boyunca 25 maç oynarsa 250 bin euro, 50 maç oynarsa 250 bin euro ekstra ücret ödenecek.

Maicon konusunda resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması ve Brezilyalı stoperin İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza törenine katılması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sao Paulo Futbol Direktörü Vinicius Pinotti, Maicon için kendilerine Galatasaray'dan bir teklif geldiğini açıkladı.

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