Igor Tudor: Rezillik, utanç verici

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, NTV Spor yayınında Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı.



REZİLLİK, UTANÇ



"Dışarıdayken baktığınız şeyler ile içerideki şeyler çok farklı oluyor. İçeride olsanız bile problemleri anlamak için zamana ihtiyacınız oluyor. Tabii ki, bu gol yeme rakamı Galatasaray için kötü bir durum. Galatasaray'ın iki sene bu sıralamalarda olması rezillik, bir utanç. Galatasaray şampiyon olmalı. Hedefimiz de bu. Takımın psikolojik ve fiziksel dezavantajları vardı. Bunları önceden görebilmek bir avantaj oldu. Bu kısa dönemde çok şey öğrendim. Gelecek için çok iyi olacak bu öğrendiklerim. Dışarıda farklı bir seviye görüyor, içeride farklı bir şey buluyorsunuz."



ÇALIŞMAYI SEVMEYEN OYUNCU SAYISI 4'TEN FAZLAYDI



"Başta oyuncular bu antrenmanlara çok zorlandılar. Kasa bağlı sıkıntı oldu, 2-3 tane. Fakat, en büyük sıkıntı mental oldu. Antrenmanda acı çekerseniz, daha iyi yerlere gelirsiniz.

Takımla ilgili konuşmalarda bazı şeyler söylendi bana, zor bir grup, çalışmayı sevmeyen oyuncular dediler. Ben bu durumu anlayamıyordum. İlk geldiğiniz zaman 2-3 veya 4 oyuncu problem olabilir. Fakat, soyunma odasında gördüğüm, anladığım 4'ten de fazla problemli oyuncu sayısı. Bu 3-4 aylık tecrübemden bir kitap yazabilirim."



BU SEZON TARAFTARLARI STADYUMA ÇEKECEĞİZ



"Burada önemli olan taraftarı stadyuma çekebilmemiz. Bu sezon kesinlikle stadyuma çekeceğiz. İyi bir takım yapacağız."