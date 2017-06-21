Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi

Transfer dönemi açıldığından beri dünyaca ünlü yıldızlara kanca atan Galatasaray'ın son hedefi Gael Clichy... Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği Fransız sol bek transferin gözdesi haline gelmişti. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla Cimbom'un el sıkıştığı iddia edildi. Footmercato'da yer alan habere göre Clichy, Manchester City'de geçirdiği 6 yılın ardından G.Saray'ın yolunu tutacak.







SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK OLACAK



Haberin detaylarında Galatasaray'ın Gael Clichy'ye 3 yıllık bir kontrat önerdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro vereceği kaydedilirken ayrıca 3 yıla bölünecek şekilde imza parası da ödeneyeceği belirtildi. Habere göre Cimbom, birkaç gün içinde bu transferi resmen açıklayacak. İgor Tudor üçlü savunma sisteminde de çok kullanışlı olduğu için Gael Clichy'yi çok istiyor.



1 GOLÜ VAR



Gael Clichy geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla Premier Lig'de 25 maça çıktı. 1 gol kaydetti. Sezonu 2 sarı kartla tamamladı.