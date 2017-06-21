Emre Mor'un menajeri İstanbul’a geliyor

Sarı-lacivertli kulübün bir süredir görüşme halinde olduğu Emre Mor konusunda menajerinden gelen haber, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.



Milli oyuncunun menajerinin İstanbul’a gelecek olması Emre Mor için Fenerbahçe'yle masaya oturacağı ve bu nedenle İstanbul'a geldiği şeklinde yorumlandı.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Dortmund’un genç oyuncusunu takımda görmek istediği biliniyor. Fanatik’in haberine göre, başkan Yıldırım, yaklaşık 3 ay kadar önce menajer Özcan ile bir araya gelerek genç futbolcunun transferi için istekli olduklarını belirtmişti.



FENERBAHÇE’YE SÖZ VERMİŞTİ



Muzzi Özcan ise bu görüşme sırasında Emre'nin Borussia Dortmund'dan ayrılması halinde Fenerbahçe'yi tercih edeceğine dair söz vermişti.



Bu arada Emre Mor, şimdilerde İspanya'da yeni sezon öncesi tatil yapıyor. Mor, birkaç gün önce arkadaşlarıyla birlikte Marbella şehrinde bulunan bir plajda çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı.