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Dwight Howard takasla Hornets'ta

NBA Doğu Konferansı ekiplerinden Charlotte Hornets, Marco Belinelli, Miles Plumlee, draftta 41. sıradan seçme hakkı karşılığında Atlanta Hawks'tan Dwight Howard ve 31. sıra draft hakkını aldı

Spor / 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:28
Dwight Howard takasla Hornets'ta

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Charlotte Hornets, Atlanta Hawks forması giyen all-star pivot Dwight Howard'ı takasla kadrosuna kattı.

Hornets'tan yapılan açıklamaya göre, anlaşma sonucu Marco Belinelli, Miles Plumlee'nin yanı sıra 2017 draftında 41. sıradan seçme hakkını Hawks'a veren Hornets, Dwight Howard ve bu yıl 31. sıra draft hakkına sahip oldu.

Hornets, 31 yaşındaki Howard'ın Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Houston Rockets ve Atlanta Hawks'tan sonra NBA'de oynayacağı 5. takım olacak.

2004 draftı bir numarası Howard, 8 kez all-star, 3 kez yılın en iyi savunmacısı seçildi, 5 kez de ribaunt krallığını elde etti.

NBA kariyerinde maç başına 17,5 sayı, 12,7 ribaunt, 2 blok üreten Howard, 2016-17 sezonunda ise 13,5 sayı ve 12,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Dwight HowardOrlando MagicLos Angeles LakersBasketbolAtlanta


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